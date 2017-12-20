欧盟颁布反倾销新规 将中国单列为市场严重扭曲经济体

路透布鲁塞尔12月20日 - 欧盟周三出台了反倾销调查新规，并在一份报告中将中国单列为需要特别关注的国家，并陈述了认定国家干预导致中国经济存在严重市场扭曲的理由。

2017年6月14日，比利时布鲁塞尔，欧盟执委会总部外飘扬的欧盟旗帜。REUTERS/Francois Lenoir

在一份长达465页的报告中，欧盟执委会认定，中国政府对诸如土地或资本等资源的配置施加了决定性影响，对各种生产要素的价格造成了“非常重大的”影响。

报告具有十分重大的意义，因为欧盟已经修改了处理反倾销调查的方法。

在进行了为期两年的争论后，欧盟同意，涉及世界贸易组织(WTO)成员的倾销案中，确定是否存在倾销的标准参考值是出口国的国内价格。

不过，对于存在“严重市场扭曲”的案例，将采取不同的做法。这一例外预计将包括很多中国企业，其中一部分企业的产品已经被征收进口税。

在这类案例中，欧盟将采用国际基准来计算产品的公平价格。

负责制定欧盟贸易政策的欧盟执委会表示，其编制的行业或经济领域的报告，旨在给想要提起申诉的欧盟生产商提供指引。

在周三颁布新规时，欧盟执委会只编制了一份关于中国的报告。不过，执委会表示，接下来可能针对俄罗斯编写报告。

中国去年就欧洲和美国的贸易保护主义行为向WTO提起申述，并要求欧美在2016年底，中国入世约15年后承认其市场经济地位。

不过，欧盟执委会在周三发布的报告中称，中国的“社会主义市场经济”有所不同。

报告称，中国共产党设定并控制了经济计划的各个方面，银行是在一个“僵硬且扭曲的”金融体系下执行其经济计划，并给受保护的本国企业提供优惠待遇的工具。

在中国的这些目标领域中，企业以极低的价格，甚至是免费，获得土地。他们还享受廉价的能源，并以被人为压低的借贷成本优先获取资金。且这些领域的原材料价格受到高度控制，工人权利也受到限制。

报告的另一个章节详述了，在钢铁、铝、化学和陶瓷行业中，国家干预导致产能过剩。

尽管中国可能已致力于限制过剩产能，但报告指出，该国的工业政策导致出现了相反的情况，国有企业通常树立了不好的榜样。

“扭曲”和“干预”等词在报告中分别出现了92次和95次。(完)