欧盟执委会称意大利是欧盟风险最大的经济体之一

路透布鲁塞尔3月7日 - 欧盟执委会周三再度警告称，由于意大利的债务沉重且银行业疲弱，该国是欧盟风险最大的经济体之一。这一警告可能引起强烈共鸣，此前该国选举未能取得明确结果。

欧盟执委会在对欧洲各国经济的定期监测报告中指出，除意大利外，塞浦路斯和克罗地亚也正面临”过度”经济失衡的问题。

包括法国和德国在内的其他八个成员国，存在的问题没有那么尖锐。

意大利的问题虽为旧疾，却有可能加重，因该国即将进行的组阁谈判可能旷日持久，此前周日选举产生悬峙议会的局面，反对财政撙节的势力也有所加强。

欧盟执委会表示，尽管欧洲经济增长步伐稳健，但如果部分国家不进行结构改革，这些国家仍将曝露在风险之中。

执委会指出，法国在总统马克龙上任后，在”包括就业市场与税务”等几个方面已有所进展，这让欧盟有理由降低对法国的警告。去年法国仍被列于过度失衡的国家名单中。

欧盟最大经济体德国则是被提醒”长期偏高的经常帐盈余具有跨境的影响，并反映出投资水平受到压抑”，这种警告在过去几年已是老生常谈。

**意大利**

至于意大利，”政府的高负债以及生产力的动能长期低迷，暗示或演变成区域内风险，”执委会表示。

意大利庞大的公共债务料将趋稳，但预计不会如同欧盟规定要求那样减少。

欧盟执委会乐见意大利近期所做的改革努力，尤其是在银行业；该国即将下台的政府曾拨备资金，让体质较弱的放贷机构进行资本重整。

但意大利银行业者高额的坏帐仍为一大致命伤，而高失业率也是一大弱点。

执委会报告同时指出，”这波改革的动能已然有些放缓”；但其避免直接论及选举可能带来的任何冲击。

成员国须于4月底之前向欧盟呈报年度预算计划，但意大利在此之前不太可能组成新的政府。(完)