焦点：容克将在年度讲话中许下愿景 让欧盟在英国脱欧后更为强大

路透斯特拉斯堡9月13日 - 欧盟执委会主席容克将呼吁成员国在英国脱欧之际，利用目前经济上行帮助欧盟走出危机的有利时机，打造一个更加团结的欧盟，使欧元区成为世界贸易的中心。

容克将于周三在法国斯特拉斯堡向欧洲立法机构发表年度“国情咨文”，提出他余下两年任期内的工作计划。他的任期将于2019年3月英国脱欧之后不久结束。

在前两年的讲话中，希腊债务危机、从地中海对面涌来的数以十万计移民以及2016年英国脱欧公投所引发的忧虑占据主导。官员们表示，容克这次希望欧盟抓住机会加深一体化。

容克将在0700 GMT发表演说，预计他将重提欧盟推动自由贸易协议的立场，当前美国在特朗普主政下贸易立场转趋孤立。与日本达成自贸协议后，欧盟接下来寻求与澳洲、新西兰与南美洲尽快达成新协议。

同时他可能详细阐述欧盟针对中国采取更为强硬的贸易举措，涉及中国低价倾销，以及加强对未来中国国有企业对欧洲战略资产的投资监管。

容克已对欧盟补贴、公民自由、财政政策及国家主权等问题出现的争端发出警告，正是这些争端导致南欧与北欧、穷国与富国、西欧与前东欧社会主义国家的隔阂。

**欧元区改革**

改革派的马克龙在5月法国总统大选中胜出；德国总理默克尔本月稍晚预计也将顺利第四度胜选，容克此次发表演说，正值德法这两个欧盟创始国准备就如何强化欧元展开激辩。

官员称，容克可能会就欧元区如何通过分担预算和领导角色来强化经济一体化提供想法，同时还会避免疏远少数族群、尤其是在东部，这些少数族群所在国家尚未使用欧元，他们在欧盟的话语权由于英国脱欧话题而被大大盖过。

他可能通过提供建议，来权衡政府的批评意见，尤其是波兰和匈牙利政府以及土耳其等欧盟候选国的看法，东部政府对西欧保护主义劳动规则甚感不满，他们将将乐见容克这么做。

容克曾是欧盟小国的领导人，长期以来一直致力于扞卫国家权利，尤其是在税收等问题上。他将会进一步呼吁限制政府可否决欧盟政策的范围。

在欧洲议会，除了专门反欧盟党派的杂音以外，容克可望受到普遍热烈的欢迎。但27个成员国领导人在接下来几个月的反应，将是其提议是否能够转化成行动需面临的考验。(完)