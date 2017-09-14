焦点：欧盟执委会主席称应抓住英国脱欧契机 打造更加紧密的欧盟

路透斯特拉斯堡9月13日 - 欧盟执委会主席容克周三敦促欧盟各国政府，利用经济复苏和英国脱欧的机会，让欧盟更加紧密团结，壮大欧元区，并在世界贸易中起到关键作用。

容克在年度国情咨文讲话中提出一个愿景，2019年之后欧盟将有约30个国家使用欧元，并设立欧盟财长管理主要预算，以帮助受困国家。

各国税收和福利标准将靠拢，而且欧洲将取代美国，成为全球自由贸易的中心。

容克强调希望弥合东欧和西欧成员国之间的分歧。包括欧盟创始国法国和德国在内的部分国家希望在欧盟内部建立一种新框架，把一些较贫穷的东欧前社会主义成员国排除在外。容克认为弥合分歧对于抵挡这种意图非常关键。

“欧洲又要扬帆起航了，”容克对欧洲议会表示，他提到了经济增长和一系列似乎威胁着欧盟存亡的危机有所缓和，这些危机包括希腊债务危机、难民涌入、以及英国退欧反映出的疑欧派崛起。

“现在我们迎来一个机会窗口，但它不会永远开着，”他说，并强调需要在英国2019年退欧后继续前行，甚至是从中获益。

“我们将继续前进，因为英国退欧不代表一切，这不是欧洲的未来，”他在演讲中称。

法国、德国和东欧国家官员对容克的演讲给予正面评论，但有几位官员称容克将面临强烈的反对。

容克在这场措辞谨慎平衡、长达一小时的演讲中呼吁东欧民族主义领导人在民权问题上不要藐视欧盟法庭，并呼吁西欧领导人不要不接纳东欧的廉价劳动力，也不要在相对较穷的国家市场兜售劣质食品。

**以欧元为欧盟单一货币**

但他藉由鼓励所有国家加入欧元区及其他欧盟组织，应对“多速欧洲”(multispeed Europe)的核心提议，面临来自非欧元区国家、甚至可能来自法国和德国的阻力。法国总统马克龙以及即将当选连任的德国总理梅克尔都在准备自己的计划。

一位法国外交消息人士称，马克龙计划在9月26日提出改革欧元区的提议。欧盟官员希望领导人们在9月28日的晚餐会上讨论此事，随后他们将在爱沙尼亚召开峰会。

“如果我们希望欧元使我们的欧陆团结起来，而不是四分五裂，那欧元就应当不只是一些特定国家的货币，”容克称。“欧元应该要是整个欧盟的单一货币。”

他指出，只有欧盟长久以来的成员国--英国和丹麦拥有不采用欧元的合法权利。欧盟官员称，随着英国的退出，加上剩下的八个非欧元区国家在欧盟GDP中仅占15%的比例，容克认为欧盟和欧元区政策一致运作是自然的事。

正是由于这个原因，他拒绝了法国以为首国家提出的特别设立欧元区预算、财长和议会等建议。他表示，应该有一位欧盟执委会的副主席来负责这些职能工作，主持欧元集团并管理欧元区预算。欧元区预算应作为整个欧盟预算的组成部分，由欧洲议会监督。

虽然丹麦实际上将该国克朗与欧元紧密挂钩，但推动波兰和瑞典等国加入欧元区的努力却不会在这些国家一帆风顺，与此同时，德国、法国等国家对于让穷国加入欧元区一事仍然心存疑虑。

容克提议欧盟提供资金和技术帮助，鼓励非欧元区国家通过自身努力，达到加入欧元区的条件。

官员们表示，对容克而言，英国的离去虽然会带来种种困难，但也意味着可以同这个整天闹着脱离欧洲新一体化计划的老牌大国彻底告别了，也有机会永远终结这种习惯。

马克龙的一位助手表示，容克制定了同法国设想相一致的“许多雄心勃勃的计划”，并淡化在欧元区改革问题上的分歧。该助手指出，容克要到12月份才会公布最终的想法。德国的政府官员则缄口不言。

容克表示，他已建议2019年3月30日英国退出欧盟的那一天，时任轮值主席国罗马尼亚应在前德语区特兰西瓦尼亚地区的锡比乌市召开一次峰会。会上各国领导人应拿出计划，探讨如何进一步加强欧盟团结，两个月后即将投票选举新的欧洲议会。(完)