欧盟面对英国退欧等挑战 将考虑改变筹措与支出经费方法

路透布鲁塞尔6月28日 - 欧盟执委会周三表示，欧盟将不得不改变其筹措和支出经费的方式，以因应英国退欧和其他挑战。

欧盟执委会建议，欧盟可以利用新的税收并节省开支。

英国对欧盟整体预算的贡献比例约为16%，或每年100-110亿欧元，因此在该国2019年3月退欧之后将出现难以填补的资金缺口。

“我们必须要节省开支，因为完全填补这个缺口是不可能的，”预算事务专员Gunther Oettinger在记者会上表示。

他提交了一份报告供欧盟各成员国今年讨论，里面列出了各种选项。

“欧盟预算...将在2020年之后发生改变。可以肯定的是--维持现状不是选项之一，”报告称。

欧盟执委会假设了五种情况，自2020年开始，从预算额很低一直涵盖到预算额很高。

但只有预算额很低的模型能保持当前的经费来源和水平不变。其他几种模型都需要新的收入来源，或成员国增加缴款，或需要重新考虑支出，或者两方面都要调整。

文件称，为了弥补英国退欧造成的经费缺口，欧盟可能考虑通过其它途径获得资金，比如企业税、对金融交易征税，或对电力、机动车燃料、碳排放，或央行发行货币的收入征税。

欧盟现在的经费来自于各个成员国按GDP比重缴纳的款项、在欧盟所有边境征收的关税，此外还有各国增值税的一部分。

文件称，为了节流，政府可能对支付给农民的部分补贴开刀。

所有这些都将有助于为欧盟活动的新领域提供资金。

“今后，移民管理、内外安全、外部边境控制、打击恐怖主义和防务都将需要预算...同时还需继续投资，以支持伙伴国的稳定和可持续发展，”执委会文件称。

**预算与遵守法治挂钩**

迫于欧盟大国也是最大金主的压力，执委会在文件中提出了这样的一个想法，即从下个预算案开始，支出将与政府遵守法治的情况挂钩。

欧盟执委会主席容克曾表示，他反对将预算拨款与法治程序挂钩。但德国、法国、意大利及瑞典呼吁考虑此事的压力与日俱增。

“(法国)总统马克龙称欧盟不是超市，这是关于欧盟措辞最激烈的言论，”欧盟执委会第一副主席蒂默曼斯对路透称。

“我...完全理解法国总统的意思，你不能挑挑拣拣，不能说‘给我们钱’，我们不想听到其它有关欧洲规则的任何事情，”蒂默曼斯说。(完)