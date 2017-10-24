欧盟监管机构搜查戴姆勒和大众办公室 扩大反垄断调查

路透汉堡/柏林10月23日 - 欧盟和德国反垄断官员周一搜查了戴姆勒(DAIGn.DE)和大众(VOWG_p.DE)办公室，扩大对其涉嫌垄断的调查。

欧盟竞争力监管机构7月时表示，其正在调查几家德国车企，因怀疑他们在过去几十年里共谋操纵柴油和其他技术的价格。

戴姆勒周五令人意外地公布，其是告密者以避免被罚款，与此同时宝马(BMWG.DE)称，欧盟官员搜查了其办公室。

戴姆勒和大众发言人表示，调查人员周一搜查了戴姆勒办公室，并检查了大众沃尔夫斯堡总部以及奥迪在英戈尔施塔特办公室的文件。

德国明镜周刊(Der Spiegel)7月曾报导称，大众及其旗下的保时捷和奥迪、戴姆勒旗下的奔驰、宝马或利用行业委员会会议确定存储柴油机尾气处理液Adblue的罐体尺寸。

欧盟执委会拒绝提供有关其调查的详细信息，仅表示其已“关注到多家德国车企或许违反了欧盟的反垄断规定，即禁止企业结成垄断联盟和从事限制性商业行为”。

该委员会称搜查只是调查的初期步骤，并不意味着其调查的企业中有任何一家已被发现存在违法的反竞争行为。

德国车企之间的战略性合作很常见，但企业若被发现违反欧盟反垄断规定，则将面临最多相当于全球营业额10%的罚款。(完)