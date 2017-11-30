（更正）欧盟否认接受英国提出的500亿欧元退欧费

（更正：因译文有误，内文最后一段改为欧盟“痴心妄想”，非欧盟“自吹自擂”）

路透布鲁塞尔11月29日 - 欧盟官员周二表示，还没有与英国就“退欧账单”达成一致，并称部分欧盟人士担心，款项结算方面的进展会掩盖其他问题上的分歧。

当被问及英国报纸的说法时，欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔表示，“我们还没有达成一致。”多家英国报纸周二报导，英国就脱欧分手费问题与欧盟达成一致，最终的金额可能为500亿欧元左右。这比欧盟估计的金额要少100亿欧元。

英国首相特雷莎梅的发言人称报纸的说法是“臆测”，不过许多欧盟官员猜测，这些报导部分是根据她的政府泄露出来的信息。

爱尔兰籍的欧盟执委会农业执委郝根表示，英国“提出的方案非常接近欧盟27个成员国的要求”。

多位欧盟外交人士告诉路透，英国近日已口头承诺，退出欧盟后将支付欧盟预算支出中的一部分养老金和未拨付承诺款项。

“我不会使用协议或和解方案等字眼，”一名外交人士说道，还警告称谈判仍有可能破局。

“英国正在行动，”另一外交人士说道。“在最后一刻，我们最终似乎在财务谈判中取得了部分进展和正向交流。但我们仍将逐条梳理财务问题，研究可能的行动和余地。”

英国外交大臣约翰逊告诉路透，希望英国的方案能“使形势脱离困境”，并启动贸易谈判。约翰逊今年稍早曾表示，欧盟索要如此巨额分手费，简直是“痴心妄想”。(完)