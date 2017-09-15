焦点：面对欧元区经济增长 三位欧洲央行官员考虑缩减刺激政策

路透卢布尔雅那/法兰克福9月14日 - 欧洲央行三名官员周四发表讲话时暗示，随着欧元区经济最终实现增长，该央行可能正在接近缩减货币刺激的时机。

自2015年以来购买超过2万亿(兆)欧元(2.38万亿美元)的债券后，欧洲央行预计在下个月宣布将会放慢购债速度，因为经济增长加速且通胀尽管迟滞但稳定。

德国央行总裁魏德曼表示，当前状况要求对货币刺激政策“松开一些油门”，因为物价持续下滑的威胁已经消失。他是欧洲央行购债政策最直言不讳的批评者之一。

“我们并不是说彻底停止货币刺激政策，而是松开一些油门，”魏德曼在法兰克福参加一场活动时表示。

“欧洲央行管理委员会必须小心，不要错失利率正常化的正确时机。”

欧洲央行管委暨比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)稍早在卢布尔雅那表示，通胀似乎已触底了。

斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)亦强调欧元区经济表现不错，对刺激举措的前景做出决定如今是势在必行了。

但他并表示，决策者正在等待更多的经济数据，以确认通胀的确朝着近2%的目标前进。

“我们需要更多的数据，更加确定我们所做的事情符合我们要履行的职责任务”，雅兹贝奇表示。

他们的言论与欧洲央行其他六位决策者本周稍早的表态类似，显示支持削减刺激的决策者越来越多。

实际上，消息人士之前就对路透表示，欧洲央行决策官员上周达成一致，他们的下一步举措将是削减欧洲央行每月购债规模，不过决定细节尚未敲定。

欧元区通胀率目前确切超过1%，欧洲央行总裁德拉吉表示，他预计通胀率将在2020年达到央行目标。该数据自2013年以来一直不达标。

但德拉吉还强调欧元兑美元和其他主要货币上涨带来的不确定性，这可能使得进口物价下降、出口物价上升，从而影响通胀。

雅兹贝奇淡化这种风险，认为强势欧元“反映了欧元区经济增长强劲”。(完)