FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：面对欧元区经济增长 三位欧洲央行官员考虑缩减刺激政策
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月15日 / 凌晨1点26分 / 1 个月前

焦点：面对欧元区经济增长 三位欧洲央行官员考虑缩减刺激政策

1 分钟阅读

4月4日，法兰克福，欧洲央行记者会上展示的新版欧元纸币。REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透卢布尔雅那/法兰克福9月14日 - 欧洲央行三名官员周四发表讲话时暗示，随着欧元区经济最终实现增长，该央行可能正在接近缩减货币刺激的时机。

自2015年以来购买超过2万亿(兆)欧元(2.38万亿美元)的债券后，欧洲央行预计在下个月宣布将会放慢购债速度，因为经济增长加速且通胀尽管迟滞但稳定。

德国央行总裁魏德曼表示，当前状况要求对货币刺激政策“松开一些油门”，因为物价持续下滑的威胁已经消失。他是欧洲央行购债政策最直言不讳的批评者之一。

“我们并不是说彻底停止货币刺激政策，而是松开一些油门，”魏德曼在法兰克福参加一场活动时表示。

“欧洲央行管理委员会必须小心，不要错失利率正常化的正确时机。”

欧洲央行管委暨比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)稍早在卢布尔雅那表示，通胀似乎已触底了。

斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)亦强调欧元区经济表现不错，对刺激举措的前景做出决定如今是势在必行了。

但他并表示，决策者正在等待更多的经济数据，以确认通胀的确朝着近2%的目标前进。

“我们需要更多的数据，更加确定我们所做的事情符合我们要履行的职责任务”，雅兹贝奇表示。

他们的言论与欧洲央行其他六位决策者本周稍早的表态类似，显示支持削减刺激的决策者越来越多。

实际上，消息人士之前就对路透表示，欧洲央行决策官员上周达成一致，他们的下一步举措将是削减欧洲央行每月购债规模，不过决定细节尚未敲定。

欧元区通胀率目前确切超过1%，欧洲央行总裁德拉吉表示，他预计通胀率将在2020年达到央行目标。该数据自2013年以来一直不达标。

但德拉吉还强调欧元兑美元和其他主要货币上涨带来的不确定性，这可能使得进口物价下降、出口物价上升，从而影响通胀。

雅兹贝奇淡化这种风险，认为强势欧元“反映了欧元区经济增长强劲”。(完)

编译 徐文焰/戴素萍/李爽 审校 郑茵/张若琪

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below