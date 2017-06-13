焦点：欧盟计划在英国退欧后加强掌控欧元清算--消息人士

路透伦敦6月13日 - 一位熟悉情况的消息人士称，欧盟(EU)计划增强自身的权力，以在英国退欧后将欧元清算业务从伦敦金融中心迁移到欧盟，并且要采用一种更接近美国模式的结算体系。

金融行业已经警告称，若强迫业务迁移“再安置”，可能造成市场分裂，推高交易成本以及削弱欧元地位，并且还将威胁到伦敦城数以千计的工作岗位。

该草案将于周二稍晚公布，消息人士称，如果欧盟认为清算交易量具有系统重要性，作为一种终极手段，将迫使欧元结算业务从伦敦转移到欧元区内部。

欧元计价衍生品清算活动目前一大部分都是在伦敦进行，并且由第三方介入交易双方之间，以确保平顺安全完成交易。

欧洲央行和欧元区决策者一直希望能获得对欧元结算的掌控，称这是欧元区金融稳定的核心所在，一旦英国在2019年退出欧盟，就会处于欧盟监管范围之外。

消息人士说，根据法律草案，如果欧洲证券和市场管理局(ESMA)判定某家非欧盟结算机构对欧元计价业务的结算量具有系统重要性，将引入“增强监管”体系。

这将仿效美国监管机构的已有做法，即直接监管位于伦敦结算美元计价工具的结算机构，包括可直接获取敏感数据。

该法律的首要目标是对欧盟的结算机构进行集中监管，ESMA将牵头，欧洲央行等中央银行将提供支持。

目前国家监管者负责监督清算机构。

第二是建立在现有的“同等”体系基础之上，也就是非欧盟清算机构若遵守类似于欧盟的法规，则可为欧盟客户提供服务。

“如果强化监督行不通，那么可以决定要求迁址。这是最后的办法，”该消息人士称。

草案将需要欧盟各国以及欧洲议会的批准。

多数欧元计价衍生品清算是由伦敦证交所的一个部门来做的，该部门主管周一曾表示，迁址带来的金融影响很小。因为它在巴黎有一家完全受欧盟法规认可的清算所。

金融时报周一最先报导了草案细节。(完)