欧盟轮值主席国寻求放松要求外资银行设立IPU的新规

路透伦敦/布鲁塞尔2月22日 - 周四的欧盟文件显示，轮值主席国保加利亚敦促欧盟放松针对外资银行的监管新规，使其与美国的要求一致。

欧盟法律草案建议实行名为中间母公司(IPU)的新规，该规定要求外资银行为欧盟的业务活动设立单独的控股公司。外界普遍认为，欧盟此举是对美国联邦储备委员会(美联储/FED)要求外资银行设立此类公司做出的针锋相对的回应。

英国退出欧盟后，欧盟这一新规也将适用于英国大型银行。

路透看到的文件显示，保加利亚提议对欧盟执委会2016年提出的新规草案做出修改，建议外资银行在欧盟总资产至少为400亿欧元(492亿美元)时才适用IPU新规。

最初建议设置的门槛为300亿欧元，并确立了全球系统性银行被自动纳入的规定。这将迫使19家大型外资银行适应上述更加严格的规定。

这一调整将使欧盟与美国对外资银行设置的门槛500亿美元一致。

共有30家跨国银行被全球监管机构及央行视为全球系统性银行，因而必须遵守更严格的资本要求。这些银行包括汇丰控股(HSBA.L)、高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(MS.N)和巴克莱(BARC.L)等。

根据欧盟的最初建议，在全球系统性银行之列的外资银行将自动被要求设立IPU，不管他们在欧盟有多少资产。

文件显示保加利亚希望删除这一自动纳入的规定，从而与美国的规定一致。美国的规定没有系统性和非系统性银行之分。(完)