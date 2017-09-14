欧盟将制定指导规范 要求网络公司加快删除不法内容

路透布鲁塞尔9月13日 - 欧盟可能将制定法律迫使谷歌(GOOGL.O)、Facebook(FB.O)和推特(TWTR.N)等公司更加主动地删除网上的不法内容。

据路透看到的文件，欧盟执委会在草案中规定了互联网公司应当如何强化网络治理，比如通过建立可信的检举人、主动采取措施发现并删除违法内容等举措。

不法内容在网上传播，在欧洲引发了要求线上平台加强应对与担心侵犯言论自由者之间的激烈争论。这类不法内容包括侵犯版权，或煽动恐怖主义。

最近这些公司已在加大努力解决这个问题，包括同意欧盟制定的行为准则，比如在24个小时内删除仇恨言论、以及组建全球工作组织，从平台上删除恐怖主义内容。

现有的欧盟法律保护互联网平台对于发布在他们网站上的内容免于承担责任，限制了决策者迫使企业采取行动的空间。法律并不要求互联网公司主动监控在其网站上发表的内容。

“网络平台需要加大力度解决这个问题，”欧盟指导草案称。

“他们需主动剔除非法内容，把有效的通知-行动程序落实到位，与第三方建立运作良好的对接(像是自愿举报人)，对来自国家执法机构的通知给予特别优先权。”

**自愿举报人**

该指导规范料将在月底发布，不具有约束性，但不排除在2018年春季前进一步立法的可能性，具体取决于企业方面的进展。

但一位执委会消息人士称，任何立法都不会改变欧盟法律中的在线平台责任豁免情况。

推特的一位发言人未对草案置评。Facebook和谷歌未予置评。

欧盟执委会希望企业发展“网站的独立内容审核员”队伍，这些审核员的通知会被赋予高优先级，并有望实现相关内容的自动删除。

同时还鼓励网站公司发布透明度报告，详细介绍所收到这种通知的数量和类型以及因此采取的措施，并称执委会将研究各种选项，让这类透明化报告能够标准化。

指导规范中还包含对于过度删除内容的保护，比如给内容所有者投诉删除决定的权利等。

执委会希望企业能开发用于自动检测非法内容的技术，这样可大大减少需要人工评估确认是否非法的内容量。(完)