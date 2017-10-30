意法等五国2018年预算草案或达不到减赤目标--欧盟执委会

路透布鲁塞尔10月27日 - 欧盟执委会周五警告意大利、法国、葡萄牙和比利时称，这些国家2018年的预算草案可能无法达到欧盟的债务和赤字削减目标。欧盟执委会还要求西班牙提交包含更多信息的更新版预算草案。

欧盟执委会向这五国政府分别发信，指出其结构性赤字(剔除收支中的商业周期性波动和一次性项目的预算余额)降幅未达欧盟要求。

这些信件是欧盟预算规定的一部分，使欧盟执委会有权检查各国预算草案是否符合欧盟法律对限制预算赤字和债务的规定。

**法国**

欧盟执委会称，法国今年将把整体预算赤字与GDP之比降至2.9%，而非此前同意的2.8%。这将是法国自2007年以来首次把该比例降至欧盟规定的3%上限以下。

欧盟执委会在写给法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)的信中称：“执委会的初步分析显示，纠正过度赤字的努力及其可持续性总会面临风险。”

欧盟执委会称，法国计划明年的结构性赤字削减幅度“略高于零”，而要求的削减幅度为GDP的0.6%。此外，法国公共支出增长的速度高于欧盟规定，而且公共债务也不会按要求下降。

“2018年可能严重偏离要求。因此我们希望进一步获得有关预算草案中相关结构性调整的更多信息，”欧盟执委会称。

法国财政部称，与欧盟执委会的看法区别不大，法国将很快着手解决这些问题，并称预计“未来几个月”法国就将脱离欧盟的预算纪律程序，这些程序是为预算赤字超过GDP的3%的国家而设定的。

**意大利**

欧盟执委会指出，根据意大利明年的预算草案，结构性赤字削减规模是GDP的0.3%，仅为要求的一半。而且欧盟执委会核查了意大利的计算后，发现赤字削减规模更小，仅为0.2%。

欧盟执委会称，明年意大利政府计划支出高于欧盟上限，而且2017年结构性赤字情况料将恶化，而不是按要求改善0.6%。明年是意大利选举年。

欧盟执委会还表示，意大利预算草案显示，意大利并不打算明年实现欧盟规定的公共债务削减目标。欧盟规定，公共债务不能高于GDP的60%，如果超过，则每年必须削减实际水平与60%GDP之差的1/20。

“欢迎你们在2017年10月31日截止日期之前提出看法，以便让执委会在进一步分析时给予考虑，”欧盟执委会表示，并对除西班牙外的其他国家也设定了同样的截止日期。

**比利时、葡萄牙、西班牙**

比利时计划将结构性赤字减少相当于GDP的0.3%，仅达到要求的一半。政府支出增长快于应有的速度，债务减少料无法达到所同意的目标。

“因此，对于就政府不同层级...所预设的结构性赤字削减的确切组成，我们乐于看到进一步的信息，”欧盟执委会表示，并要求就企业所得税改革计划的影响提供更多信息。

葡萄牙计划削减结构性赤字与GDP之比为0.5%，经欧盟执委会重新计算后，实际为0.4%，低于要求的0.6%，该国政府支出增幅计划高于建议水平。

欧盟执委会表示，西班牙计划明年整体预算赤字为2.3%，比欧盟设定的目标高出0.1个百分点。此外，执委会也表示，结构性赤字削减规模相当于GDP的0.5%也不太可能实现。

西班牙提交给欧盟执委会的2018年预算草案是以政策不变为假设前提，马德里当局承诺更新版草案一经西班牙议会通过，就将向欧盟提交。(完)