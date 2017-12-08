欧盟接近与日本敲定自贸协定 有望年底达成

路透布鲁塞尔12月7日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆周四表示，欧盟非常接近与日本敲定自由贸易协定，且相信能在年底前与墨西哥和拉丁美洲南方共同市场(Mercosur)就协定中的关键内容达成一致。

欧盟和日本在7月时同意了贸易协定大纲，欧盟将向日本汽车和汽车零件开放市场，日本则向欧盟开放乳酪市场。

“我们非常接近敲定协议。只剩一些小的技术性问题，最终魔鬼总是藏在细节里。如果一切顺利，我们可以在今年定案，”玛姆斯托姆表示。

目前双方仍卡在投资保护问题上面，日本不愿接受欧盟提议的投资法院机制。欧盟提议用投资法院机制来解决企业与进驻国政府之间的纠纷，代替遭到诟病的仲裁解决方式。

“日方比较倾向旧系统...因此这个问题可能将持续到明年，但我们还是可以达成贸易协定。这两个问题可以分开，”玛姆斯托姆表示。

从本质上讲，可以单独敲定一份贸易协定，而在明年初重启有关投资保护问题的讨论。

“这是一个重要的伙伴、一个重要的经济体，将会释出强大的信号，”玛姆斯托姆表示，并称她希望能在2019年前获得批准。

欧盟与墨西哥将从12月18日起在布鲁塞尔举行下一轮协商。玛姆斯托姆表示，是次协商有可能在圣诞节前后就达成结论。(完)