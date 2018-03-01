欧盟与日本寻求在英退前达成贸易协定

路透布鲁塞尔2月28日 - 双方首席谈判代表周三表示，欧盟和日本正在加紧努力，以确保双方计划达成的自由贸易协定能够在2019年初开始生效，最好是在英国离开欧盟之前就能生效。

日本谈判代表铃木庸一(Yoichi Suzuki)表示，去年双方谈判代表达成共识的协定可能会在2018年晚些时候提交给日本国会，使其有望在年底之前得到批准。

“争取在2019年3月底之前生效，这是非常急迫的事情，”他在布鲁塞尔CEPS智库的一次会议上表示。2019年3月英国将退出欧盟。

如果自贸协定能在英国脱欧前生效，就可以在2019年3月后的大约两年过渡期内自动适用于英国。否则，就不能适用。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆周二在记者会上表示，欧盟和日本领导人到夏季时或能够签署协议。

欧盟方面的首席谈判代表佩特里西奥尼(Mauro Petriccione)周三在一次会议上称，欧盟在为夏季签署协议全力以赴。

这样的推进速度将远快于正常情况，尤其是对欧盟来说。欧盟尚未实施2014年与新加坡签署的协议，而且各成员国曾就2013年与加拿大达成的贸易协定爆发激烈争论。后一份协议最终在2017年9月才生效。

日本正在密切关注英国退欧以及未来欧盟与英国之间的关系，因为日本一些车企通过英国基地服务于欧洲市场，并且依赖英国和欧洲大陆之间自由且没有摩擦的贸易。

在欧盟，能否迅速实施协议，将取决于欧盟28个成员国以及欧洲议会能否相对快速地讨论和通过。(完)