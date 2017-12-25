分析：新金融工具市场指令实施在即 欧盟市场屏息以待

路透伦敦12月22日 - 欧盟金融市场的广泛改革将于1月3日启动，已经推迟了一年。此前监管方在最后一刻达成一致，希望避免任何交易混乱。

2017年12月15日，德国法兰克福股票交易所大屏幕上显示的股价指数走势。REUTERS/Staff/Remote

新规将要求银行、资产管理公司和交易员报告数万亿欧元交易的详细信息，反映出股市、债市、大宗商品和衍生品市场的内部情况。

银行和交易公司已经花了数百万欧元，为迎接这一天做好准备。波士顿咨询公司(BCG)旗下Expand和IHS Markit曾预计，今年主要的全球性银行和资产管理公司将为符合新规支出了21亿美元。

其目的在于吸取2007-09年全球金融危机的教训，提高交易透明度，加强投资者保护。

这将意味着股市、债市、衍生品、大宗商品等交易必须报告至一个数据库，监管机构可以使用该数据库追踪交易、监测风险。

在未能提前察觉前一次金融危机之后，监管者未来将详查数据，希望及早发现泡沫。监管者对数据来源过少已经颇有微词。

在新规推出之前，银行界人士将夜以继日地工作，以确保与客户及交易平台的高速报告连结从第一天起就能正常运作。

基金经理和相关人士必须在一项交易的15分钟内，填写第一份最多达65位元数据的报告，否则可能面临罚款。

这项名为新金融工具市场指令(MiFID II)的规定原本打算在2017年初推出，不过后来欧盟不得不再给银行与监管者一年准备时间。MiFID II对2007年MiFID法规进行了大幅调整，旨在提高透明度并加强投资者保护，并扩大范围将更多金融产品纳入规范。

MiFID II将是长期执行的规定，而非1月的一次性活动，各国监管机关可以据此回答有关1月3日起将如何开展交易的问题。

欧洲证券和市场管理局负责监督规定的推出，该机构上周已发布一系列声明，处理剩下的一些问题，安抚紧张情绪。

“ESMA与欧盟各国监管当局密切合作，已开展广泛工作，甚至在最后几天仍在努力，以确保这个框架落实到位，保证从MiFID I平稳过渡到MiFID II，”欧洲证券和市场管理局(ESMA)主席麦尧尔(Steven Maijoor)对路透表示。

尽管比原计划推迟了一年才启动，但欧盟28个成员国仍只有11个将MiFID II完全写入了国家法律。ESMA只能表示，所有投资公司和交易平台可以照常经营，即使母国没有完成立法。

ESMA还表示，关于股票、债券或衍生品交易中各方在报告交易时都要有唯一参考号码的要求将暂缓六个月执行。

作为欧盟重要金融中心所在地的德国、法国和英国，在11个完成相关立法的国家之列，大型银行似乎也已做好了准备。

苏格兰皇家银行(RBS.L)的NatWest Markets已经进行了“软启动”。从1月2日至1月4日，该行部分员工将彻夜工作。

“但愿第一天进展顺利，我们已经尽可能地做好了准备，”巴克莱欧洲宏观配置部门主管Giovanni Mazzocchi表示。

“一些员工会通宵在岗，以确保那天一切正常。”

有人担心中小型参与者无力支付额外人力团队，恐无法及时做好准备。

但行业官员预测，起初交易量只是清淡，但不会停滞。

“市场冻结对任何人都没有好处。市场会一切都好的，即便因为适应这样的重大变化，会出现一些紧张情绪，”交易软件供应商Fidessa资深监管顾问Christian Voigt称。

“只要监管机构给出适应的时间，一切都会好的。”

英国金融行为监管局(FCA)曾表示，起初会采取“适当的”方式来执行，但落后方必须表明他们正在努力。

**颠覆性**

ESMA将用市场提供的数据，来为大宗商品仓位的最大规模及“暗池”(dark pool)或交易所以外的股票交易设限。

MiFID II为投资者提供更多关于哪个交易平台提供最佳交易的信息，资产管理公司将需向投资者提供股票研究付费各方的信息。

ESMA已开始用MiFID II来限制或禁止金融产品。在ESMA概述了对出售给消费者的复杂金融产品可能设置的限制后，英国价差押注者的股价周一大跌。

最初版MiFID的一个基本目标，是允许新的交易平台与伦敦证交所(LSE)等历史悠久的平台展开较量，从而加大股票交易领域的竞争。

Chi-X等新崛起的业者继续努力成为欧洲大型股票交易平台之一，监管机构希望MiFID II也来“颠覆”其他资产交易领域，从而迫使企业增强灵活度，并提升客户服务品质。

“随着新参与者入市，客户和银行均充分利用新的可用数据来决定各自的市场活动，未来几年将很有看头，”Mazzocchi说。

Voigt说，MiFID II并不是股票交易领域的一次革命，但会对电子交易将会增加的债券、大宗商品和衍生品产生巨大影响。

“对于固定收益和场外衍生品，由于很多交易仍是通过电话进行的，整个思维方式都需要改变，”Voigt说。

智库欧洲政策研究中心(CEPS)的执行长Karel Lannoo说，市场需要六至12个月才能完全实施新规。CEPS位于布鲁塞尔，研究对象为金融服务行业。(完)