欧洲坏帐新规计划饱受抨击 欧洲央行态度放软期化解冲突

路透法兰克福11月7日 - 欧洲央行日前提出清理欧元区银行坏帐的计划后，引发与欧洲议会及意大利当局的冲突，欧洲央行周二试图化解冲突，不排除与其他机构合作，并且针对个别银行情况作不同处理。

欧洲央行原本计划对银行新增坏帐设下全面性的资本拨备规定。欧洲央行预定最晚明年3月针对现有坏帐拟出准则草案。目前欧元区银行坏帐将近9,000亿欧元(1.04万亿美元)。

包括意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)及欧洲议会主席塔亚尼(Antonio Tajani)在内的批评人士，担心新规定将迫使银行减少放贷，或甚至需要增资。

批评人士也指出，欧洲央行的准则侵犯了欧洲议会的职权，而且也没有考虑到像意大利等一些国家存在执法缓慢及经济复苏脆弱的状况。

但欧洲央行总裁德拉吉周二表态寻求和解，呼吁监管机构及各国当局“共同努力。”

“当前最重要的事情就是解决不良贷款(NPL)，”德拉吉在一场会议上表示。

“因此我们需要银行、监管机构、及各国当局共同努力，以有序的方式处理这个问题，首先就是建立一个能够有效管理及高效率处置NPL的环境。”

路透上月曾报导，欧盟执委会亦准备就不良贷款问题提出立法，德拉吉此番言论提高了欧央行有关遗留坏账的指导方针将会受到其影响的可能性。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一表示，欧元区各国财长就欧央行的新规已达成“一个总的协议。”

不过意大利财长帕多安则持不同看法，他周二表示，对欧央行来说坏账新规已“超出监管权限”，并呼吁要有一个“合理的方式和时间”解决，而不至于引发“新的不安”。

在德拉吉讲话后，欧洲央行银行监管委员会主席努伊随后的发言力求安抚人们的担忧，强调到不良贷款的解决之道将会依据个别情况“具体问题具体分析”。

消息人士曾告知路透，欧央行将会重新考虑对遗留不良贷款的解决方式，部分也是因为意大利方面的反对。(完)