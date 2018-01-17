欧盟仍愿意接受英国改变退欧主意 表示欢迎英国留下来

路透斯特拉斯堡1月16日 - 欧盟几个主要机构的领导人周二就英国新出现的有关二次退欧公投的辩论发表意见，称欢迎英国留在欧盟。

不管英国同欧盟达成什么样的退欧协议，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)和其主要对手--工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)都已排除了在2019年3月英国退欧前让选民有机会投票表决退欧协议的可能性。不过，辩论双方本月再次提出了该问题。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在向欧洲议会报告上月他主持召开的一次峰会的最新情况时，借机对呼吁二次公投的一派表示支持。在上月的峰会上，欧盟领导人同意与英国开始谈判退欧后的双方关系。

“除非我们的英国朋友改变想法，否则英国退欧将在明年3月变成现实，各种负面后果也会显现，”图斯克说。“我们这边的想法从未改变。”

“我们的心仍为你们敞开。”

在图斯克的表白后，欧盟执委会主席容克也附和道：“他说我们的大门仍然开着，我希望伦敦能够听到这点。”

宪法律师对于英国能否撤销退欧通知的看法不一，但这些争执突显了欧盟的看法，即欧盟可能有办法达成政治共识避免英国脱欧--尽管他们目前大多已认定英国将会离去，并且相信欧盟将经受住这次考验。

特雷莎·梅的发言人重申贯彻退欧的决心，即便她曾在2016年反对退欧。

欧盟资深议员在辩论中，敦促特雷莎·梅进一步澄清自己的期望。一些议员则是嘲讽特雷莎·梅，例如特雷莎·梅宣布退欧后将恢复使用英国的旧版蓝色护照，就被德国高层保守派议员讥为“诈骗”。(完)