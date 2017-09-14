焦点：欧盟拟限制外资对战略资产的收购 法德意拍手称快

路透巴黎/柏林9月13日 - 对于欧盟执委会主席容克提出的，限制中国对欧洲基础设施、高科技制造业以及能源领域企业收购的方案，法国、德国和意大利周三都表示欢迎。

在这次相当于美国总统的国情咨文的讲话中，容克提出了对投资进行审查的框架方案，目的是给予欧盟成员国能干预外资投资战略资产的工具，尤其是如果收购方是国企或政府提供资金的企业的情况下。

“德国、法国和意大利坚定地支持执委会的提议，这是保障欧洲公平竞争的重要一步，”德国经济部发布的联合声明称。

德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)说，德国对于按照市场条件进行的外国投资十分感兴趣。

“但我们要防止其他国家利用我们的公开来谋求他们自身的产业政策利益，”吉普理斯说。

她指出，容克的提议确保了欧盟的公平竞争，同时也更好地防范了那些不符合市场规则的企业并购。

“成员国今后将拥有明确权力，来干预面向欧洲企业的、由政府掌控的直接投资，”吉普理斯说。

法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)表示，欧盟的提议需要通过进一步工作来补充完善，以确保公共采购的对等互惠，并在所有的欧盟贸易关系中更为普及。

法国总统马克龙6月时曾呼吁欧盟执委会制定一套系统，对来自欧盟外部的对欧盟战略行业的投资进行审查。

德国在7月成为对外国企业收购行动收紧规定的第一个欧盟国家，此前中国进行了一连串收购交易，以获得西方科技与专业技术。

法国对于阻挡这类针对能源与电信业等特定行业的并购交易，已经在国家层面上立法。

去年中国家电制造商美的(000333.SZ)收购德国机器人制造商库卡(KU2G.DE)引发疑虑，认为中国一方面掌握过多关键科技的准入，另一方面却保护中国企业免于外国的收购。(完)