欧洲议会议员告知英国 英退协议应该不只是贸易议题

路透布鲁塞尔3月7日 - 根据一份下周将表决的草案决议，欧洲议会将呼吁与英国在退欧前达成全面的”伙伴关系协议”，且不只狭隘的着眼于贸易议题。

当欧盟内部就与退欧后英国未来关系进行讨论时，打算把这份草案决议作为参考。

英国退欧条件及未来贸易协议均需欧洲议会的批准。

“光是自由贸易协议(FTA)是不够的，我们还需要在其他领域进行合作，”欧洲议会主要的英退协调者维霍夫斯塔在记者会上表示。

“我们目前的提议更加宏大，自贸协议将是该伙伴关系协议的一部分，”他说。

决议草案的设想是此类协议涵盖四个领域：贸易与经济、外交政策与安全合作、内部安全，以及主题合作。

欧盟法律规定，欧盟可与第三国签署建立”伙伴关系”的协议，涉及互惠权利和义务、共同行动及特别程序。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周三稍早发布的英国脱欧后双方自由贸易关系准则草案，与英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上周提出的期望相差甚远，特别是对英国的金融行业而言。

路透看到的草案显示，欧盟希望与英国建立紧密的合作伙伴关系，但因英国自身希望退出欧盟单一市场和关税同盟，双方关系的深度将受到限制。(完)