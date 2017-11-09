欧洲议会称欧央行的不良贷款剥离计划存在越权问题

路透布鲁塞尔11月8日 - 欧洲议会在一份法律意见中称，欧洲央行存在越权行为，这给该行加速剥离银行不良贷款的计划带来冲击。

这将使欧洲央行监管部门进一步面临压力，在明年剥离计划实施前做出调整。银行游说组织和意大利政府部门担心国内银行受到负面影响，一直对该计划提出激烈批评。

据路透所见，欧洲议会法律部门在不具约束力的意见书中称，欧洲央行单一监管委员会无权实施当前版本的计划，因其对欧洲央行监管的“所有银行实施了一般范围的约束性规定”。

这份落款日期为11月8日的文件发布次日，欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)将在布鲁塞尔向欧洲议会经济事务委员会发表讲话。

欧洲央行10月份对其监管的欧元区银行剥离不良贷款提出新指引，以避免不良贷款再度增加。数年来不良贷款累积限制了银行支持经济增长的能力。

欧洲央行的提案目前正在商议当中，而法兰克福当局曾表示不打算大幅调整原案。

但欧洲议会的法律部门明确表示，准则需有所更动，因其实际等同对银行业者施加新的资本要求规定；该项规定逾越欧洲央行本身的权责范围，反倒隶属于欧洲议会等欧盟立法机构本身的职权。

这份法律意见书指出，欧洲央行可对银行业者施加拨备资本的规定，但仅限于对特定的银行业者作出要求。

然而该意见书强调，欧洲央行在这份准则中要求其监管的“所有银行”遵守更严格的坏帐拨备资本政策。(完)