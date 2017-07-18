高通针对欧盟罚款的上诉失败 恐每日被罚58万欧元

路透布鲁塞尔7月17日 - 美国芯片制造商高通(Qualcomm) (QCOM.O)周一针对欧盟反垄断机构罚款的上诉失败，面临每日被罚58万欧元(66.5万美元)的风险。此前该公司未能向欧盟反垄断机构提供相关信息而被处以罚款。

欧盟执委会指控高通使用反竞争手段，将英国手机软件制造商Icera排挤出局。高通在上月请求位于卢森堡的欧盟普通法院(General Court)阻止相关裁定。

欧盟执委会对法院的判决表示欢迎，高通则未予置评。

根据法庭文件，高通称欧盟反垄断机构的要求导致公司进行大量的工作，以及不低于300万欧元的财务成本，因该项工作需要逾50员工和16名外部顾问。

欧盟普通法院院长Marc Jaeger在7月12日的裁决中驳回了高通的上诉。

“申请人并未主张其财务能力将面临风险，或者其市场份额会受到很大影响，”他表示。

“此外，该公司也没有解释为什么不可能为回答问题造成的财务成本寻求补偿。”

高通还面临欧盟另一起反垄断指控。欧盟称，高通非法收买一主要客户自2011年起只使用其芯片组。

如果被判定违反欧盟规则，每起案件可能使高通面临相当其全球营业额10%的罚款。(完)