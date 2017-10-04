欧洲央行将强制要求银行业者提高坏账拨备--草案

路透罗马10月3日 - 路透周二看到的一份提议草案显示，欧洲央行计划要求区内银行业者增加坏账拨备，此举将使银行业者持有坏账的成本巨大。

银行资产负债表上的不良贷款不断增加，抑制了放贷，也让欧洲央行感到头疼，因为信贷增长疲弱，抵消了其试图通过低利率而传导的刺激政策效应。

草案显示，自1月1日起，欧洲央行将给各银行两年时间来拨备资金，以完全覆盖其新列入的不良无担保贷款，并用七年时间覆盖所有有担保坏账。

但这些举措不会影响到已列入账目的价值近1万亿欧元的坏账。新举措旨在防止出现新的巨额坏账。

银行面临的问题是，不良贷款没有有效的市场，因此出售这些贷款将导致巨亏，并迫使他们筹资。而鉴于银行估值较低，筹资将代价不菲。

“这些最后防线不应导致悬崖边缘效应，而是应该由银行从资产被归入NPE(不良曝险部位)等级的时候就开始以合适的渐进方式予以落实，直到审慎拨备可望达到100%的时候，”该草案显示。

“在有担保的不良贷款方面，银行应至少采用一条可在七年内为其建立100%最后拨备的线性路径。”

欧洲央行对这份日期为9月1日的草案不予置评。该央行计划在周三公布指导原则。

欧元区银行业者第一季平均提列了足以覆盖45%不良曝险部位的拨备。

“银行必须能够‘及时地’兑现担保品，”该草案说。“如果担保品没能在标的曝险部位被列为不良等级起算的数年时间之内变现，那么该担保品将被视为无效，同样地，其所对应的曝险部位从审慎角度来看也会被视为无担保。”(完)