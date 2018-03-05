焦点：欧盟列出对美贸易报复清单 波本酒、摩托和牛仔服上榜

路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟已列出包括波本酒和哈雷戴维森(Harley-Davidson)摩托在内的美国产品清单，如果美国总统特朗普对进口铝和钢材全面课征关税的计划付诸行动，欧盟就将对这些美国产品开刀。

2017年2月20日，比利时布鲁塞尔，美国副总统彭斯到访时，欧盟委员会总部外的欧盟旗帜和美国国旗。REUTERS/Francois Lenoir

欧盟消息人士称，欧盟正考虑向大约35亿美元美国进口商品征收25%关税，以”重新平衡”欧盟和美国之间的双边贸易。在这35亿美元商品中，钢铁、工业产品和农产品将各占三分之一。

欧盟执委会主席容克对德国电视台表示：”我们将对哈雷戴维森(Harley-Davidson)、波本酒和牛仔服公司Levi’s征收关税。”

“我们希望与美国有合理的关系，但我们不能把头埋在沙子里。”

特朗普周四表示，将对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税，以保护本国生产商。

欧盟执委会称特朗普的计划是对贸易的公然干预，实为保护主义。

欧盟执委会表示，任何反制措施都将遵循世界贸易组织(WTO)规则。

特朗普周五发表推文称，称贸易战是好事且能轻松取胜。

欧盟将效法其他国家诉诸WTO，并称也将研究保障措施。

保障措施旨在防范美国下周正式宣布这项关税行动后，相关进口产品涌入欧盟。欧盟上一次动用保障举措是在2002年，当时是为了应对前美国总统小布什向进口钢铁课税。

然而，这些防范举措势必将适用于所有国家的特定钢铁品级，所以中国、印度、俄罗斯、韩国或土耳其等国的制造商将受到冲击。

美国钢铁在欧洲进口钢铁的占比不到1%。

欧洲自认是抗衡特朗普保护主义倾向的国际力量，它与日本敲定了一项贸易协议。日本是跨太平洋伙伴关系协定(TPP)成员之一，而特朗普一上任就宣布退出TPP。

长久以来，欧盟一直主张自由公平的全球贸易。全面报复将有违这样的主张。

德国智库Ifo总裁Clemens Fuest在接受广播电台Bayerischer Rundfunk访谈时称，欧盟应对美方行动做出”明确但有限度的回应”。

欧洲钢铁行业组织Eurofer的数据显示，2017年欧洲出口的钢铁有约15%是销往美国。

欧美之间的钢铁贸易量为340万吨，大约占欧盟钢材产量的2%左右。包括钢管在内的贸易量为500万吨，Eurofer称美国的关税措施可能令该贸易量减半。

全球最大的钢材生产商安赛乐米塔尔 (MT.AS)有着庞大的欧洲和美国业务。该公司称，正在评估可能的影响，并称政府对不公平贸易采取强硬立场的做法是正确的。

土耳其钢材出口商协会称，预计相关措施不会产生重大影响。土耳其的出口占美国钢材进口量的5%以上。

杰富瑞集团(Jefferies)分析师称，下周宣布的钢材关税实际措施可能并非简单地全面征税25%。全面征税不具备政治可行性，被认为是对美国消费者直接征税。

他们说，欧洲可能迅速回应，采取保护措施。

BSC分析师称，短期内俄罗斯钢铁股受到的影响应当有限，并称相关措施对铝生产商俄铝 (0486.HK)而言不是问题。

汤森路透欧洲钢材股指数周五跌1.7%，伦敦金属交易所(LME)期铝持平于每吨2,150美元左右。

德国商业银行称，即使美国征收关税，其影响也应当有限。

“预计美国铝进口量减少规模仅占全球进口量的不到3%，对钢材而言这一比例仅为1.5%左右，”德国商业银行称。(完)