欧盟议员初步同意退欧清算法 将重创伦敦金融城地位

路透伦敦10月11日 - 欧盟议员周二普遍支持一项在英国退欧后可能终结伦敦金融城在清算欧元计价金融合约方面垄断地位的立法。

该计划已经在英国引起愤怒，因为不仅威胁到就业，还会减少税收。

该草案提议，一家外国清算所如果想要服务欧盟客户，必须接受欧盟监管机构的严密监管。

如果一家清算所对于欧元区具有系统重要性，那么与欧盟客户的欧元计价业务必须转移到欧元区。

该草案对英国是一记打击，后者去年举行公投决定退出欧盟。

各方未就批准这项法律的时间表尚达成一致；另外，欧盟和英国也基本未就英国退欧后二者的新关系达成一致。

这意味着伦敦清算所(LCH)的欧洲客户目前还不清楚在英国退欧后他们还能否继续使用该清算所。

位于法兰克福的欧洲期权与期货交易所(Eurex)(DB1Gn.DE)利用这一不确定性，在周一公布了一项“不受英国退欧影响(Brexit-proof)”的一篮子优惠方案，来吸引LCH的客户。

欧盟地区政策执委许布纳表示，该法律草案的部分内容过于复杂，可能会导致欧盟监管机构和欧洲央行无法确定，欧元区之外的欧元结算何时必须转至欧盟内部。

银行业和伦敦证交所(LSE)已警告称，强行挤出部分清算交易将导致市场被分割，并让欧洲企业增加利用掉期来规避借贷成本、原材料价格和外汇波动朝不利方向发展风险的成本。(完)