欧股收高 康卡斯特竞购Sky的消息推高欧洲媒体股至一个月高位

路透伦敦2月27日 - 欧洲股市周二交投震荡，受企业并购消息激发，因康卡斯特意外竞购欧洲付费电视集团Sky(SKYB.L)的消息带动其股价劲涨。

泛欧STOXX 600指数收低0.2%，至382.26点，而美国股市下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔表示，数据直指美国经济不断增强，他对通胀回升的信心加强。

在欧洲股市收盘时，道琼工业指数.DJI下跌0.06%，标准普尔500指数.SPX下滑0.3%，纳斯达克指数.IXIC跌0.56%。

对通胀上升的担忧和公债收益率攀升，引发全球股市在2月初遭到抛售，不过，因公债收益率回落，令股市的压力略为缓解。

Sky股价暴涨超过20.5%，因康卡斯特(CMCSA.O)提出以310亿美元竞购Sky，可能破坏二十一世纪福克斯(FOXA.O)买断Sky，将之出售给迪士尼(DIS.N)(DIS.N)的计划。

Sky股价交投在远高于康卡斯特向Sky提出的收购价格水平，反映一些投资者预期二十一世纪福克斯/迪士尼将上调对Sky的收购价。

欧洲媒体类指数是涨幅最大的板块，上升1.2%，触及一个月高位，而银行股平均升幅为0.5%。

公司业绩也是市场焦点，英国房屋建筑商Persimmon (PSON.L)跳涨4.6%，此前公布全年盈利跳升，预订率升高，且上调中期派息。

意大利邮政集团(PST.MI)涨5.8%，此前公布上调派息，宣布一个五年业务计划透过新保险产品和包裹送递提高公司获利。

英股富时指数.FTSE收跌0.1%，德股DAX指数.GDAXI下跌0.29%，法股CAC-40指数.FCHI微幅收跌0.01%。(完)