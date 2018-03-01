欧股收低 因公司业绩未能抵消美国加息忧虑带来的压力

路透伦敦2月28日 - 欧洲股市周三下跌，因一系列公司业绩未能抵消对美国可能以较预期更快的速度升息的担忧。

泛欧STOXX 600指数下滑0.7%，多数主要欧洲股指和板块下跌。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔周二对美国经济增强和通胀攀升的言论令今年加息四次的可能性上升。

“新任美联储主席鲍威尔给出明确的警告，表明了，如果由他来决定的话，美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能希望将当前预估，即今年加息三次修正为加息四次，”荷兰合作银行分析师的评论称。

鲍威尔的言论令美股周二下跌，周三稍早走强后掉头下跌。

欧洲公司在周三发布的业绩未能提振投资者人气。

德国药厂拜耳(BAYGn.DE)下跌1.9%，因向巴西的农作物保护分销提供折扣，拉低了公司盈利。拜耳又表示，收购孟山都的交易计划需要更多时间来完成。

法国同业Biomerieux (BIOX.PA)暴跌10.4%，此前公布令人失望的全年业绩。

戴乐格半导体(DLGS.DE)领涨，上扬6.6%，此前公布业绩。

英股富时指数.FTSE收跌0.69%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.44%，法股CAC-40指数.FCHI下滑0.44%。(完)