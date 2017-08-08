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欧股下跌 Paddy Power和PostNL下跌盖过矿业股上涨带来的支持
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2017年8月8日 / 凌晨12点24分 / 6 天前

欧股下跌 Paddy Power和PostNL下跌盖过矿业股上涨带来的支持

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦8月7日 - 欧洲股市在上日大涨后周一回落，PostNL(PTNL.AS)、Paddy Power Betfair (PPB.L)和医疗股下跌，盖过基本资源股和能源股走高带来的支持。

泛欧STOXX 600指数收跌0.1%，该指数周五录得三周来表现最好的一天，因欧元下跌，扶助赚取美元的公司股价攀升。

欧元区绩优股周一也下滑0.1%，德股DAX指数跌0.3%，英股富时100指数攀升0.3%，法股CAC指数.FCHI升0.09%。

一些投资者警告，欧元上涨对欧股的全面影响可能还没有显现。

“欧元可能对公司第三季业绩造成影响，欧元升值10%，每股收益将下跌约5%，”Mirabaud Asset Management资深策略师Valentin Bissat说。

荷兰邮政公司PostNL大跌5.1%，是今日跌幅最大的公司，此前公司称,全年盈利将可能在预估区间的低端，因监管条例的修改。

博彩公司Paddy Power Betfair下跌逾5.2%，此前公司表示，执行长Breon Corcoran将要离职，尽管公司已任命新的执行长。

在类股方面，防御性的医疗保健股.SXDP跌幅居前，但矿业股上涨，对指标股指带来最大的支持。矿业股升1.7%，因铜和铁矿石价格攀升。

能源股升0.1%。

根据汤森路透数据，迄今三分之二的MSCI明晟欧洲指数成份股企业公布了业绩，其中61%的公司业绩好于或符合分析师预期。(完) 　

编译 利棣儿；审校 母红

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