欧股保持在约九周最高水准 因默克尔连任德国总理

路透米兰9月25日 - 欧洲股市周一微幅上涨，此前德国总理默克尔在大选中成功赢得第四个任期，但其保守派阵营的支持率大幅流失至极右翼政党。

投资者称，欧洲最大经济体德国组建联合政府的前景削弱了政治整合增强的希望，不过，德国经济前景仍然强劲。

“欧洲股市未来三至六个月势将表现良好，特别是，如果欧元兑美元回软，”Anthilia Capital首席投资长Andrea Cuturi说，“总的来说，市场的反应是很有纪律。”

泛欧STOXX指数收涨0.2%，至约九周最高水准，德股DAX指数.GDAXI基本收平盘，在周五触及的10周高位的略下方。

今年迄今表现最差的油股上涨0.8%，受助于油价走高，花旗将油股上调至“增持”。

德国默克集团(Merck KGaA)(MRCG.DE)，拜耳(BAYGn.DE)和德国电信(DTEGn.DE)是表现居前的德国DAX指数成份股，但一些汽车股和公用事业股RWE (RWEG.DE)下跌，因预计德国绿党可能加入新政府。

德国商业银行(CBKG.DE)下跌1.8%，因银行股下跌，此前意大利裕信银行(CRDI.MI)称该行有意同德国商业银行合并的报导纯属无稽之谈。意大利裕信银行下滑1.4%。

英股富时100指数.FTSE下跌0.13%，法股CAC-40指数.FCHI下滑0.27%。(完)