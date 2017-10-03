欧股触及三个月高位 但西班牙股指因加泰罗尼亚独立公投忧虑下挫

路透伦敦10月2日 - 西班牙股市周一下挫，此前围绕该国加泰罗尼亚地区独立公投的暴力事件燃点政治担忧，令西班牙股市下跌，跑输其他主要股指，适值今日欧洲股市触及三个月高位和美股创下纪录新高。

泛欧STOXX 600指数在第四季开局上涨0.5%，受欧元下跌提振。但西班牙IBEX股指.IBEX下跌1.5%，此前西班牙警方强力镇压被当局宣告违宪的加泰罗尼亚独立公投。

西班牙IBEX指数今年表现强劲，年内上涨10%，但在公投进行前，该股指失去部份动能。

银行总部设于加泰罗尼亚的Banco Sabadell (SABE.MC)和Caixabank (CABK.MC)是表现最差的西班牙股指成份股之一，分别下跌4.4%和4.5%。

欧元区银行指数受西班牙银行股下跌拖累，下滑0.7%。

金融股“明显受到加泰罗尼亚的消息的影响，”Makor CapitalMarkets策略师Stephane Barbier de la Serre说。

他说，较长期而言，加泰罗尼亚危机对该板块升势的影响不大，他解释说，货币政策收紧，将令利率逐步上升，这有利银行股。

不是所有银行股都下跌。意大利UBI Banca (UBI.MI)跳涨4.6%，是涨幅最大的意大利FTSE MIB指数成份股，此前法国兴业银行将UBI Banca评级上调至“买入”，称意大利经济成长预估被上调，显示借贷需求不断上升和不良贷款管理得到改善。

在金融股外，欧洲市场其他板块似乎不受西班牙事件影响。

航空股EasyJet (EZJ.L)，Ryanair (RYA.I)和汉莎航空(LHAG.DE)涨幅居前，上扬3.5-5.2%不等，此前Monarch航空公司宣布倒闭，预计Monarch航空公司的资产将被同业分食。

受航空股上扬带动，旅游休闲股上涨0.9%。

英股富时100指数.FTSE收涨0.9%，德股DAX指数.GDAXI收升0.58%，法股CAC-40指数.FCHI上扬0.39%。(完)