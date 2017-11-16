FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
（修正）欧股连跌第七个交易日触及八周低位 因商品股走弱和获利了结
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月16日 / 凌晨12点13分 / 2 天前

（修正）欧股连跌第七个交易日触及八周低位 因商品股走弱和获利了结

2 分钟阅读

(因译文有误，第一段应为“周三”而非周二)

路透米兰/伦敦11月15日 - 欧洲股市周三跌至八周低位，连跌第七个交易日，因商品类股下跌和投资者持续锁定利润，但空中客车(Airbus)股价上涨，此前获得创纪录的飞机订单。

油价受需求前景忧虑拖累下滑，金属价格走弱，重压诸如力拓(RIO.L)和壳牌(RDSa.L)等矿业股和能源股。

这些类股下滑，使泛欧STOXX 600指数跌至9月20日来最低水准，该指数收低0.4%，略高于稍早触及的低位。

这是该指数连续第七日下跌，为2016年10月来最长的跌势，当时市场因美国总统选举临近走低。

英股富时100指数.FTSE跌0.56%，出口企业权值较重的德股DAX指数.GDAXI下滑0.44%，因欧元上涨，对德国出口商带来压力。法股CAC-40指数.FCHI收低0.27%。

汽车股跌幅居前，下挫0.9%，不过，股市多个板块下跌，因投资者继续对今年的涨势锁定利润。

STOXX 600指数年内迄今涨幅仍接近6%。

德银的Sebastian Raedler领导的策略师团队预计STOXX 600指数年底目标在395点，较现水准高出3%，在明年头几个月回落至375点。

“我们维持短期战术上中性，但预计将出现回调...较之欧洲防御类股，我们减持欧洲循环景气，且预计欧股在未来数月表现继续逊于美国股市，”他们表示。

一些投资者已降低在欧股的曝险，为修正作准备，尽管他们预期潜在正面趋势不会转变，因经济数据持续强劲。

油股Tullow Oil (TLW.L)领跌，下挫5.2%，原油服务公司TechnipFMC (FTI.PA)和奥地利炼油商OMV (OMVV.VI)下跌3.2-4.3%.

空中客车(AIR.PA) 上涨2.4%，对总体股指上涨提供最大的提振。

航空公司先锋人物Bill Franke周三向空中客车(Airbus,空中巴士)投下历史性订单，购买430架A320neo系列飞机，该订单按照牌价价值495亿美元。(完)　　

编译 利棣儿；审校 李军

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below