欧股因欧元上涨而收低 英股在预算报告后收平盘

路透米兰11月22日 - 欧洲股市周三在连涨两天后下滑，由德股指数.GDAXI领跌，欧元反弹和德国组建新政府的尝试失败，打压德股下跌。

泛欧STOXX 600指数收低0.3%，德股DAX指数收跌1.2%，上日大幅收高。欧元兑美元EUR=上扬0.4%。

被认为是今日关键焦点的英国预算报告未能令投资者留下深刻印象，对较广泛市场的影响有限，但英国财政大臣哈蒙德的讲话凸显英国经济疲弱，曾导致英镑短暂承压，这支撑出口企业权值较重的英股富时100指数.FTXE。

英股富时100指数收涨0.1%，受助于药厂Shire(SHP.L)和汇丰控股(HSBA.L)等大型国际公司股价攀升和SSP Group(SSPG.L)发布强劲的业绩后上涨。

“（预算报告）对市场的影响可能有限，但下调英国经济成长预估和对通胀的观点可能略为不利英镑，可能缓和英国进一步升息的预期，所以，在某种程度上，这对股市和公债有利，”Premier Asset Management首席信息长Neil Birrell说。

英国下调经济成长预估，且预计到下个十年将大幅增加举债。

英国财政大臣哈蒙德公布，将对建筑商持有但未使用的规划批准进行评审，导致Barratt Developments(BDEV.L)等房屋建筑商股价大跌。

不过，这些股票之后部份反弹，因哈蒙德承诺，将取消物业成交价30万英镑以下的首次购房者的印花税。

法股CAC指数.FCHI收低0.25%。(完)