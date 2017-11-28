欧股受循环景气股下跌拖累收低 瑞士宝盛下挫

路透米兰/伦敦11月27日 - 欧洲股市周一下跌，因中国忧虑重压矿业股，对石油输出国组织(OPEC)的预期打压油股，且金融股走低，此前受瑞士宝盛集团执行长意外辞职，加盟竞争对手，令宝盛集团领跌金融股。

泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，在早盘显示反弹迹象后回吐涨幅，因循环景气类股全面走低，只有防御型地产股和公用事业股上涨。

投资者担忧中国对金属的需求，拖累矿业股下挫1.2%，成为表现最差的板块。

油价在OPEC周四举行会议前不断下跌，重压油气股，Tullow Oil (TLW.L)和Subsea 7(SUBC.OL)是跌幅最大的油气股之一。

今年表现最好的科技股也跌0.7%，此前摩根士丹利对科技股的评论不佳。

公司交易也是周一市场的一大焦点。

保险股回吐稍早录得的涨幅，此前德国最大保险业者安联(Allianz) (ALVG.DE)就购买法国保险公司Euler Hermes(ELER.PA)的剩余股权达成协议。

安联同意以约18.5亿欧元收购尚未持有的Euler Hermes股权。安联受此提振上涨，但之后回落，收低0.7%。Euler Hermes股价暴涨20%。

新苏黎世报报导，瑞银(UBSG.S)组成一团队，探索诸如买入德国商业银行(CBKG.DE)部分股权等战略性选项。德国商业银行最初受到提振，但收盘几无变动。

瑞银不予置评，股价下跌0.8%。

瑞士宝盛集团(BAER.S)是跌幅最大的金融股之一，股价重挫6.2%，此前瑞士宝盛执行长Boris Collardi突然辞职，立即生效，到竞争对手Pictet任职。

分析师表示，部份担心这可能导致部份客户资产流失。

诸如ams (AMS.S)和英飞凌(IFXGn.DE)等芯片商股价下跌，交易商指出，摩根士丹利下调三星电子(005930.KS)评级，称全球内存芯片的繁荣时期可能不久触顶，这导致三星电子股价下滑。ams股价受累挫跌4.6%。

在欧洲主要股指中，德股DAX指数.GDAXI下跌0.5%，投资者密切关注德国组建联合政府的努力。

英股富时指数.FTSE收跌0.35%，法股CAC-40指数.FCHI收低0.56%。(完)