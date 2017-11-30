欧股本月下跌2.2% 因在年内迄今大涨后获利了结

路透米兰11月30日 - 欧洲股市周四下跌，本月创6月来最大月度跌幅，因投资者在年内迄今大涨后锁定利润。

瑞信(CSGN.S)因承诺提高投资者回报带动股价上涨，且意大利行股受坏账新规将推迟实施的希望支撑而走高。尽管如此，金融股仍然下跌，对股市带来压力。今日是11月最后的交易日。

泛欧STOXX 600指数下跌0.3%，11月月线下滑2.2%，欧元区蓝筹股指数周五下滑0.6%，月线下跌2.8%。

投资者在本月对欧股涨势获利了结，因区内公司盈利增长放缓，德国组建联合政府遇到困难，政治忧虑重新浮现。

不过，Ifigest的基金经理Carlo Franchini 表示，尽管本月回落，但他预计年底前欧股将保持涨势，因近期经济数据强劲和美国税改议案获得通过的前景。

“这些因素都对股市提供很大的支撑。除非有外在冲击，否则很难想像股市可能跌至去年底的水准之下，”他说。

年内迄今，STOXX 600指数上涨7%，德股DAX指数.GDAXI涨13%，接近纪录高位，意大利FTSE MIB指数.FTMIB攀升16%，英国富时100指数.FTSE升幅较小，上涨2.7%。

金融股周四下跌，对STOXX 600指数带来最大的拖累。慕尼黑再保(MUVGn.DE)跌2.7%，交易商指出，因该公司执行长称，预期公司“盈利不会大幅跳升至以往的水准。”

银行股逆转稍早涨势，收低0.7%，因欧元区公债收益率下跌，此前公布的欧元区通胀数据弱于预期，暗示欧洲央行仅会逐步撤走其大规模的刺激政策。

不过，瑞士信贷(CSGN.S)上升2%，此前该行上调有形股本回报率目标。意大利银行股上涨0.2%，因有报导称，欧洲央行还需要几个月的时间才能完成其备受争议的银行坏帐新规。

在OPEC和非OPEC产油国同意将减产协议延长至2018年底后，能源股上涨最多0.7%，但之后回吐涨幅，收低0.2%，因投资者称该消息已被市场消化。

科技股是另一个下跌的板块。戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)(DLGS.DE)暴跌最多23%，此前日经报导称，其主要客户苹果可能最早在2018年启用自主设计的电源管理芯片。(完)