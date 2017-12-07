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欧股因欧元下跌扳回跌幅 Steinhoff崩跌
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2017年12月7日 / 凌晨12点06分 / 1 天前

欧股因欧元下跌扳回跌幅 Steinhoff崩跌

1 分钟阅读

路透米兰/伦敦12月6日 - 欧洲股市周三扳回大部份稍早录得的“避险”跌幅，因欧元走低和美股高开，抵销今年迄今表现凌厉的科技股下跌带来的压力。

泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，稍早下跌最多1%，必需性消费类股等防御类股上涨，盖过了金融股下跌带来的影响。

“今日市场反弹的关键原因是欧元走低，”Makor Capital策略师Stephane Barbier de la Serre说。他补充表示，随着接近年尾，在缺乏强有力的看多或看空因素的情况下，投资者从欧元走势指引中谨慎行事。

欧元区出口公司的大部份营收使用美元，欧元下跌，通常会提振这些公司的会计账簿。

家具零售商Steinhoff (SNHG.DE)崩跌63%，对STOXX指数带来最大的拖累。有关该公司可能发生会计违规问题的消息，引发投资者担忧。

Steinhoff称将就事件进行调查，且表示公司执行长已辞职，推迟发布全年业绩。

科技股.SX8P下跌0.6%。近期该板块承压，因担心芯片市场繁荣时期可能很快结束，打压对该板块的人气。欧洲科技股是今年迄今表现最好的类股。

意法半导体(STM)(STM.MI)，AMS (AMS.S)和英飞凌(IFXGn.DE)分别下跌3.7%、5.9%和1.5%。

英股富时指数.FTSE收涨0.28%，德股DAX指数.GDAXI收低0.38%，法股CAC-40指数.FCHI微幅下跌0.02%。(完)　　

编译 利棣儿；审校 刘静

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