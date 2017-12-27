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December 27, 2017 / 11:43 PM / 更新于 7 hours ago

欧股小幅收高 iPhone需求忧虑拖累芯片股下跌但矿业股上涨

2 分钟阅读

路透米兰/巴黎12月27日 - 欧洲科技股周三下跌，投资者对苹果iPhone X需求可能弱于预期的报告作出反应。之前两日市场因假期休市。

泛欧STOXX 600指数小涨0.1%，因今年表现强劲的科技股下跌带来的压力，被矿业股和油股上涨盖过。

欧元区绩优股收平盘，本月月线小跌，势将连续第二个月下跌。

科技股下跌最多1.1%，因券商下调新款iPhone X出货量预估，称需求可能低于预期，导致iPhone的亚洲供应商股价下跌，欧洲同业也下滑。

今年表现最好的欧洲科技股--奥地利的Microsystems (AMS.S)急跌7.8%，戴乐格半导体(DLGS.DE)下挫1.2%。

英飞凌(IFXGn.DE)和意法半导体(STM)(STM.PA)也小跌。

投资者表示，全球科技股因获利了结而下跌，该板块迄今上涨约21%，显著领先所有其他类股。

不过，商品价格上涨，支撑主要指标，许多投资者仍然在放假，市场流动性仍低。

    矿业股上涨，此前金属价格触及三年半高位，归因于中国增长前景强劲。

    嘉能可(GLEN.L)、Randgold Resources (RRS.L)和英美资源(AAL.L)走强，对股指上涨带来最大的贡献。

    大型油股走高，也提供支撑，道达尔(TOTF.PA)上涨0.6%，壳牌(RDSa.L)微幅上涨，因原油价格保持在2015年高位附近。

    宝马(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)微幅收低，今日稍早均上涨。这两家车商在周五预计，美国税改将分别提升公司2017年度净利15.5亿欧元和17亿欧元。

    英股富时指数.FTSE收高0.37%， 法股CAC-40指数.FCHI收升0.08%。德股DAX指数.GDAXI微跌0.02%。(完)　　

    编译 利棣儿；审校 李军

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