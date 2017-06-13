欧股跌至七周低位 受科技股下跌拖累

路透伦敦6月12日 - 欧洲股市周一下挫，苹果供应商和其他科技股大跌，盖过法国和意大利选举消息带来的支撑。

芯片制造商意法半导体(STM)(STM.PA) (STM.MI)，戴乐格半导体和AMS (AMS.S)下跌6.7%-9.2%不等，跟随美国和亚洲芯片制造商的大跌走势。

苹果(AAPL.O)周五录得14个月来最大单日跌幅，引发一波科技股获利了结。近期科技股飙升至纪录高位，估值偏高。

欧洲股技指数下挫3.6%，是欧洲股市场跌幅最大的板块，录得去年6月英国公投退欧引发一波抛售以来的最大单日跌幅。

该指数在过去一年上涨约40%，本月稍早曾触及15年高位。

泛欧STOXX 600指数收跌1%，稍早触及七周最低水准。

该指数稍早受到支撑，因油价上涨提振能源股，且法国总统马克龙所带领的政党有望在议会选举中取得绝大多数席位，从而推进有利于营商的政策。

意大利选举消息令市场略感安慰。反欧盟的意大利政党五星运动(5-Star Movement)可能在周日地方选举中遭遇惨败。

法股CAC指数.FCHI下跌1.1%，意大利绩优股指.FTMIB跌1%，稍早短暂升至平盘以上。英股富时100指数.FTSE收跌0.21%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.98%。(完)