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欧股下跌 因原油下跌重压能源股和矿业股
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2017年6月20日 / 晚上11点46分 / 2 个月前

欧股下跌 因原油下跌重压能源股和矿业股

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月20日 - 欧洲股市周二下跌，受累于和油价息息相关的类股走低，泛欧指数在开盘大涨后逆转走势，终盘收跌。

欧元区绩优股STOXX50指数收低0.4%，欧元区STOXX指数下滑0.6%，从两周高位回落，回吐前日录得的大部分涨幅。

油价触及七个月低位，拖累欧洲油气股下挫超过2%，壳牌(RDSa.AS)跌2.3%，BP(BP.L)下跌2.6%。矿业股大跌超过3%。

“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理JonathanRoy说。

英股富时100指数.FTSE收低0.7%，受高权重商品股下跌打压。富时100指数是年内表现最差的欧洲主要股指。

在下跌的个股中，欧洲之星火车运营商Groupe Eurotunnel(GETP.PA)大跌6%，此前有第二家券商下调该公司评级。巴克莱给予该公司评级为“卖出”，称乘客流量放缓，和近期发生的武装袭击事件可能影响旅游业。

德股DAX指数.GDAXI收低0.58%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.32%。(完) 　

编译 利棣儿；审校 母红

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