欧股收高 受雀巢消息和意大利银行交易提振

路透伦敦6月26日 - 欧洲股市周一上升，因意大利达成协议，清算两家陷入困境的地区银行，提振银行股上涨，消费品巨擘雀巢股价攀升至纪录高位，此前维权投资者促请公司作出改变。

意大利周日开始清算两家陷入困境的威尼托地区银行，可能最多出资170亿欧元(190亿美元)，这两家银行的良性资产将交由意大利最大零售银行--联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)(ISP.MI)打理。

意大利联合圣保罗银行股价大涨3.5%，欧元区银行指数升1.1%。

银行股上涨，扶助泛欧STOXX 600指数和欧元区绩优股STOXX 50指数分别收涨0.4%和0.5%，英股富时100指数.FTSE收升0.3%。

德国企业景气判断指数意外上升至纪录高位，进一步支持市场人气。德国智库IFO公布的报告显示，德国6月IFO企业景气判断指数从前月的114.6升至115.1，路透调查预估为114.4，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。

德股绩优股指数.GDAXI收高0.3%。

雀巢(NESN.S)领涨STOXX指数，劲升4.3%。维权投资人洛布(Dan Loeb)旗下的Third Point披露持有逾1%的雀巢股权，促请雀巢提高利润率，回购股票和出售所持欧莱雅(L'Oreal)股权。

油价走坚支持能源股，但因油价稍后回稳，能源股回吐稍早涨幅，尾盘基本持平。

法股CAC指数收升0.56%。(完)