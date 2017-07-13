欧股收高 创下马克龙首轮胜选来最大单日涨幅

路透伦敦7月12日 - 欧洲股市周三上涨，受助于能源股和矿业股上升，挪威银行DNB业绩强劲，且美联储主席叶伦的言论基调更偏鸽派。但出版商Pearson续跌，重压媒体类股。

泛欧STOXX 600指数上涨1.5%，欧元区股指和绩优股指数的升幅相若，创下4月24日来最表现最好的一天，当日马克龙在法国总统首轮投票中胜出，消除了市场对支持保护主义的总统候选人当选的担忧。

欧股盘初上涨，在美联储主席叶伦发表讲话，削弱对今年余下时间美国升息超过一次的预期后，欧股午后再获提振。

所有类股齐步收高，矿业股，建筑和医保股领涨。央行放慢加息步幅对股市有利。

挪威银行DNB(DNB.OL)领涨银行股，该行大涨5.7%，此前公布第二季盈利远高于预期，受助于借贷利润上升和其投资组合亏损下降。

奢侈品牌公司Burberry(BRBY.L)劲升，上扬3.2%，此前公布第一季基础营收增长3%，受助于中国需求强劲和英国市场表现继续良好。

同业Kering(PRTP.PA)和LVMH (LVMH.PA)分别上涨2.4%和0.9%。

教育出版公司Pearson (PSON.L)延续昨日跌势，当日公司公布出售其持有的Penguin Random House股权，Pearson下跌约4.7%，因陆续有券商下调Pearson评级和目标价。

英股富时100指数.FTSE收涨1.19%，德股DAX指数.GDAXI收升1.52%，法股CAC-40指数.FCHI收高1.59%。(完)