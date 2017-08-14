欧洲银行股上涨引领欧股收高 焦点回到基本面

路透伦敦8月14日 - 欧洲股市周一上升，因欧元走弱提振欧元区公司股价。上周欧股因地缘政治紧张情势录得年内表现最差的一周。

泛欧STOXX 600指数收高1.1%，为一个月来表现最好的一天。绩优股指数.STOXX50E跳升1.3%。美国和朝鲜局势紧张令欧股上周周线下跌2.7%，为年内表现最差的一周。

上周受创最严重的银行股升幅居前，攀升1.5%，Banco de Sabadell(SABE.MC)、德意志银行(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE)上涨3.1%-3.6%不等。

“金融股是与大市波动非常相近类股，所以每当市场遭到抛售，其表现较差，”UBS Wealth Management英国投资部门副主管Caroline Simmons说。

“后来走势出现逆转，波动性上升的情况发生改变，景气类股上涨。市场重回基本面，我们认为这是好事。”

反映欧洲股市投资者紧张情绪的VSTOXX指数下跌，回吐周五录得的所有涨幅，仍然接近历史低位。

并购传闻提振菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)和达能(DANO.PA)。

菲亚特克莱斯勒汽车跳涨超过8%，引领汽车股上涨，一交易商表示，Automotive News报导称，大型中国汽车制造商考虑收购菲亚特克莱斯勒。

达能上涨2.3%，此前《纽约邮报》报导，达能可能是并购目标。达能发言人对该报导不作置评。

欧元下跌，扶助欧元区公司表现，STOXX指数.STOXXE跳涨1.3%。

英股富时100指数.FTSE收涨0.6%，德股DAX指数.GDAXI收升1.26%，法股CAC-40指数.FCHI升1.2%。(完)