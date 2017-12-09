欧股上涨 因英国退欧磋商取得突破和银行监管协议较预期宽松

路透伦敦12月8日 - 欧洲股市周五升至一周高位，因英国和欧盟宣布英退欧磋商取得突破，且新的全球银行监管协议对银行的监管较预期宽松。

欧盟执委会周五宣布，与英国的退欧谈判已经取得足够进展，可以开始有关未来双方关系的第二阶段谈判，有关爱尔兰边境问题的僵局已经解决。

金融股上涨，提振泛欧Stoxx 600指数上升0.8%。欧元区银行指数升2.3%，为五个月来最好表现的一天。

决策者周四达成折衷协议，规定银行需持有更多资本和现金以避免重蹈2008年金融危机的覆辙，10年来为增强银行韧性所做的努力告一段落。

“巴塞尔协议III较我们和市场原本预期的宽松很多，”花旗分析师Simon Nellis说，他对欧洲银行股维持“加码”评级。

在股价上涨的银行股中，荷兰银行(ABNd.AS)劲涨5.3%，丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)上扬4.6%，意大利裕信银行(CRDI.MI)攀升4.1%，法国农业信贷银行(CAGR.PA)上涨3.9%。

德股DAX指数.GDAXI盘中触及一个月高位，尾盘收涨0.8%。金融股权重较高的意大利股指上涨1.4%，为六周来表现最好的一日。

英国退欧磋商取得突破也推动股市周五上涨。英国和欧盟达成一项退欧协议，为未来艰难的贸易磋商铺平道路，提振对英国有序退欧的希望。

英股富时100指数跑赢其他欧洲股市，英镑下跌，投资者对英镑的涨势获利了结。

本周开局走低的科技股涨幅居前，在过去两周累计跌了19%的芯片生产商AMS (AMS.S)急涨8.4%。

受会计丑闻打击的家具零售商Steinhoff (SNHG.DE)大幅收低20.7%，此前穆迪将该公司评级降至垃圾级。

英股富时指数.FTSE收涨1%，德股DAX指数.GDAXI收高0.83%，法股CAC-40指数.FCHI收升0.28%。(完)