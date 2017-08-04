欧股受欧元下跌提振创下三周来表现最好的一天 所有板块齐涨

路透伦敦/米兰8月4日 - 欧洲股市在本周最后一个交易日上涨，欧元下跌助力出口企业股价上涨，而投资者聚焦在一系列公司业绩，瑞士再保险(SRENH.S)盈利不及预期，拖累股价下跌。

欧元区STOXX 600指数收高1%，所有板块都收涨，因欧元下跌，此前美国就业数据提振美元上涨。欧元区绩优股STOXX 50指数.STOXX50E上扬1.2%。欧元坚挺是STOXX 600指数过去数月下跌的原因。

周五公布的美国非农就业报告强劲，可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)将收紧货币政策的理据增强。

德股DAX指数.GDAXI和英股富时100指数分别上涨1.2%和0.5%，STOXX指数本周周线上涨，之前连续两周下跌。

“英镑和欧元下跌，加速了英国、德国和法国股市的涨势，”CMC Markets市场分析师David Madden说。

尽管金融股和从海外市场赚取收益的必需消费类股对STOXX指数带来最大的提振，但Petrofac(PFC.L)涨幅居首，劲升8.8%，此前其合资企业赢得一份20亿美元的炼厂合约。

根据汤森路透数据，迄今接近三分之二的MSCI欧洲指数成份股企业公布了业绩，其中61%的公司业绩好于或符合分析师预期，预计第二季公司盈利增幅超过22%。

全球第二大再保险公司--瑞士再保险(SRENH.S)对STOXX指数带来最大的拖累，下挫约3%，此前公布上半年净利下滑35%，超过预期，受自然灾害索偿拖累。

法股CAD指数收涨1.4%。(完)