欧股攀升至四个月高位 受拜耳大涨提振

路透伦敦/米兰10月13日 - 欧洲股市周五触及近四个月最高水准，受拜耳(BAYGn.DE)大涨提振，此前拜耳出售部份资产，为其收购孟山都(MON.N)的交易铺平道路。

泛欧STOXX 600指数收涨0.4%，钢铁资源股上涨也支撑该股指，安赛乐米塔尔(MT.AS)跳涨7.4%。

泛欧STOXX 600指数连续第五周上涨。资金继续流向欧洲股市，因对经济复苏的信心盖过政治风险。

根据EPFR Global数据，欧洲股市基金有稳健的周度总资金流入。不过，西班牙基金的周度资金流出规模创下纪录以来第二大，意大利基金的周度赎回规模攀升至2015年第二季来最高。

德股DAX指数刷新最高收盘纪录，收涨0.1%。英股富时100指数下滑0.28%，周四创下最高收位纪录。法股CAC-40指数收低0.17%。

西班牙IBEX指数在过去两周跑输，因在加泰罗尼亚地区进行了被西班牙政府宣告非法的独立公投后，投资人担心该国的未来。

意大利FTSE MIB指数因国内银行股遭抛售而大跌，因担心监管机构将对银行坏帐实施更严格的拨备规定。

拜耳是涨幅最大的STOXX 600指数成份股之一，上扬1.2%，此前巴斯夫(BASFn.DE)同意以59亿欧元现金收购拜耳的种子和非选择性除草剂业务的一大部分股权。巴斯夫下跌0.5%。

英国次优贷款公司Provident Financial(PFG.L)暴涨12.5%，也是是涨幅最大的STOXX 600指数成份股之一。该公司提出重振房屋贷款业务计划，该业务在2017年亏损可能达到1.2亿英镑。

今日股价跌幅最大的公司是英国工程集团GKN(GKN.L)下挫9.8%，此前该公司发布盈警。(完)