欧股终结反弹行情收低 波动率大幅回升

路透伦敦2月8日 - 欧洲股市周四收低，市场波动性强劲回升，全球股市本周初遭抛售后出现的昙花一现的反弹行情告终。

欧洲VSTOXX波动率指数跳升至32，此为英国退欧公投以来最高水准，所有欧洲股市今日大幅收低。

欧洲STOXX 600指数收跌1.8%，法股CAC 40指数.FCHI收跌2%，德股DAX指数.GDAXI下挫2.6%。

在德国市场，大众汽车(VOWG_p.DE)和巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)等与经济成长息息相关的个股走低，分别急跌3.8%和3.3%。

全球股市本周遭受重创，泛欧指数累积下跌超过4%。

“从技术面看，反弹失败，”Oddo的Mikael Jaccoby表示，他解释说，现在市场明显处于“避险”模式。

丹麦电信公司TDC (TDC.CO)领涨STOXX 600指数，飙升近18%，创下2007年6月来表现最好的一天，此前公司拒绝了麦格理和三家丹麦退休基金的收购提议。

瑞士再保险(SRENH.S)上涨2.1%，此前表示，正就出售公司少数股权与日本软银(9984.T)进行洽商。

金融股限制了股市的跌幅，受助于意大利裕信银行(CRDI.MI)和法国兴业银行(SOGN.PA)公布强劲业绩。

尽管法国兴业银行季度盈利下降，但总体业绩好于预期，其股价上涨1.9%。

意大利裕信银行盈利好于市场预估，股价上涨2.1%。(完)