欧股收在六个月低位 本周市场大幅震荡

路透米兰2月9日 - 欧洲股市周五下跌至近六个月最低水准，本周市场走势犹如坐过山车，波动率触及纪录高位，因投资者担心通胀回升将促使央行加快收紧货币政策的步伐。

EPFR数据显示，欧洲股票基金回赎触及80周高位，而泛欧STOXX 600指数收低368.61点，或1.5%，本周周线大跌5%，创下两年来表现最差的一周。

“毫无疑问，对全球股市来说，本周是混乱的一周，因担心通胀压力不断上升和加息，”FXTM分析师Lukman Otunuga表示。

欧元区波动率指数周五升至英国脱欧公投以来的峰值，后收报34.7点。

上周五出炉的1月美国就业报告强于预期，引发投资者担心通胀上升和美联储加息步伐比预期更快。

英国央行周四称，很可能提前升息。

投资者担心央行收紧货币政策可能冲击股市，数年来的宽松金融环境推高股市估值，泛欧指标股指年内迄今下挫了5.3%。

银行股本周周线跌4.6%，和较广泛市场的跌势一致。

“因利率开始正常化，银行的利润率应开始反弹。所以在动荡的市场中，银行股是一个机会的绿洲，”Old Mutual经理和金融分析师Rob James表示。

花旗策略师表示，中期而言，金融股应该有不俗的表现，该行对银行股板块维持“增持”的评等，对景气循环类股评级正面。

能源股下跌，因油价连跌第六日，此前伊朗宣布计划增产和美国原油产量触及纪录高位。油气类指数.SXEP下跌1.9%。

根据汤森路透I/B/E/S，欧洲企业第四季盈利增长预估被下调至11%，数月前预期为增长近18%。

英股富时指数.FTSE收跌1.09%，德股DAX指数.GDAXI收低1.25%，法股CAC-40指数.FCHI收低1.41%。(完)