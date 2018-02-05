欧股连跌第六日 因通胀威胁

路透伦敦2月5日 - 欧股周一遭到大举抛售，因通胀预期不断上升和公债收益率上涨，打压股市。

欧洲STOXX 600指数下跌1.6%，收位触及2017年11月中来最低水准，连续第六日下跌，而欧元区指数.STOXXE下滑0.6%。

在欧洲主要股市中，仅有西班牙和意大利股市仍高于去年收位，英国股市表现最差。德债收益率触及两年高位，因通胀忧虑导致债市的抛售持续。

“很多人气和技术指标反映出1月底市场超买，所以部分抛售可以归因于技术因素而不是基本面因素，”Brooks Macdonald投资总监Edward Park表示。

所有板块周一全军覆没，但公债收益率上升，令高股息类股受到的冲击尤其大。欧洲个人和家庭用品指数.SXQP和电信指数.SXKP均下跌超过2%。

Ryanair航空公司(RYA.I)下挫2.7%，此前尽管公司公布盈利增长，但对机票价格和飞行员工会可能罢工表示谨慎。

摩根士丹利分析师称，总体来看，迄今公布的获利不及预期的欧洲企业比超过预期的公司多，这是2014年第四季以来首见。

尽管目前仍处于业绩期的初期，但摩根士丹利还发现，业绩公布后的股价走势显示出明显的负面倾向，说明投资者对获利和营收不及预期的公司给予快速惩罚。

I/B/E/S数据显示，随着股市抛售加剧，上周分析师开始下修对公司的盈利预估。

周一公布的一项调查显示，2018年初欧元区企业活动以逾十年来最快速度扩张，得益于新订单飙升，尽管企业涨价速度创下近七年来最快。

英股富时指数 .FTSE收低1.46%，德股DAX指数.GDAXI下跌0.76%，法股CAC-40指数.FCHI收跌1.48%。(完)