欧股因公司业绩强劲收高 本周大涨3.3%

路透米兰2月16日 - 欧洲股市周五上涨，结束之前三周下跌的頽势，因公司业绩继续报喜，市场波动性下降，且对通胀的担忧缓和。

雷诺汽车(RENA.PA)和法国电力集团(EDF)(EDF.PA)等蓝筹股公布强劲业绩，提振STOXX 600指数上涨1.1%。

泛欧指数本周上升3.3%，创下2016年12月来表现最好的一周，但仍然较1月所及的两年半峰值跌了近0.6%。

英国富时100指数.FTSE周五收涨0.83%，德股DAX指数.GDAXI收高0.86%，法股CAC指数收高1.13%，意大利FTSE MIB股指.FTMIB跑赢，上涨1.3%。

欧股在2月初遭遇巨震，全球股市被抛售，因当时投资者担心美国通胀上升可能促使美国加快升息。欧股在本周反弹。

欧元区波动率指数回落，且仍低于本月稍早触及的19个月峰值。

“市场人气扭转的原因可能归结于全球经济继续保持非常正面的事实，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。

根据汤森路透数据，欧洲公司第四季盈利预计增长14.6%，高于上周预估的增长11%。

周五，荷兰石油和化学品储存公司Vopak(VOPA.AS)是升幅最大的欧洲企业，暴涨13.7%，此前公布盈利降幅小于预期。

法国电力集团(EDF)(EDF.PA)劲涨约4.6%，因派息高于预期且预计2018年反弹，尽管2017年核心盈利下降和预期明年核电生产前景低迷。

法国航空是跌幅最大的公司，下挫6.3%，回吐公司对机票定价发表正面言论后录得的涨幅。(完)