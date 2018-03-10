欧股上涨 受美国就业报告提振

路透伦敦3月9日 - 欧洲股市周五开盘走低后收高，受强劲的美国就业报告提振，而美国的钢铝关税决定打压欧洲钢铁股。

美国1月薪资增长强劲燃点了对美国加息次数增加的预期，一度导致债市遭抛售，全球股市受到重创。

不过，美国2月就业报告显示，薪资增长放缓幅度超过预期，安抚了原本担心通胀加速回升的投资者。

就业报告带动欧洲股市全面上涨，因薪资增长放缓，直指通胀仅温和回升。泛欧STOXX 600指数收涨0.4%。

对利率敏感的派息股，例如联合利华(ULVR.L)、雀巢(NESN.S)和英美烟草(BATS.L)为STOXX 600指数带来最大的提振。

尽管基本资源类股表现最好，但钢铁股表现远远落后，奥地利奥钢联集团(VOES.VI)、Outokumpu(OUT1V.HE)和安赛乐米塔尔(MT.AS)下跌0.6-1.5%不等，受美国最新关税决定拖累。

有迹象显示，美国和朝鲜关系缓和，带动油价上涨，提振油股攀升。

德股DAX指数.GDAXI下跌0.07%，此前德国公布1月工业生产连续第二个月下滑。

英股富时指数.FTSE收升0.3%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.39%。(完)