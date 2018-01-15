欧股涨势暂歇 Carillion的竞争对手上升

路透伦敦1月15日 - 欧洲股市周一微幅下跌，之前两周连涨，循环景气类股跌幅居前，而企业并购活动仍然是市场焦点。

英国建筑和服务公司Carillion(CLLN.L)周一破产，银行拒绝继续向该公司提供贷款。这消息令其它一些建筑服务商股价上升。

Serco (SRP.L)跳涨7.3%、Interserve (IRV.L)升2%，Kier Group (KIE.L)升3.5%，而Balfour Beatty(BALF.L)下跌3.3%。

尽管STOXX指数2018年开局强劲并保持在2015年8月来最高水准，但银行和能源股疲弱拖累该指数下跌，同时欧元走强增加市场的压力。

“欧股自2018年初以来一直上涨，是时候出现某种形式的回调，”Ocean Capital Group市场策略师Jonathan Roy说。

“我们现在必须要看到的是，未来公布的经济数据和过去一样强劲。”

泛欧STOXX 600指数收低0.2%，欧元区绩优股指数收盘变动不大。获利对经济表现最为敏感的循环景气类股是今年表现最好的板块。

芬兰矿业设备制造商Metso (METSO.HE)是跌幅最大的STOXX指数成份股，下跌9.8%，此前该公司公布的第四季获利不及预期。

德国零售商Metro (B4B.DE)下跌3.8%，此前公司公布最新的销售数据，其俄罗斯业务销售在圣诞节季度放缓。

英国汽车和航空航天设备制造商GKN(GKN.L)上涨4.1%，在该公司拒绝了Melrose(MRON.L)的收购提议后，后者称计划和GKN的股东会面。

英股富时指数.FTSE收跌0.12%，德股DAX指数.GDAXI收低0.34%，法股CAC-40指数.FCHI跌0.13%。(完)