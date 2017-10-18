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欧股从四个月峰值回落 因商品股走弱盖过公司业绩的支撑
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#国际财经
2017年10月18日 / 凌晨12点44分 / 4 天内

欧股从四个月峰值回落 因商品股走弱盖过公司业绩的支撑

2 分钟阅读

路透伦敦/米兰10月17日 - 欧洲股市周二下滑，从四个月峰值回落，因商品股走弱，盖过达能(DANO.PA)和教育企业Pearson (PSON.L)等公司受业绩推动的涨势。

瑞士信贷(CSGN.S)也是市场亮点，股价上扬1.2%，因维权投资者RBR Capital Advisorsy在持有瑞士信贷股权仓位后，已经发起分拆这家瑞士第二大银行业者的宣传。

泛欧STOXX 600指数收低0.3%，受累于基本资源类股和能源股走低，欧元区绩优股指收平盘。

英股富时10指数.FTSE收低0.14%，此前英国央行决策者的讲话被市场认为鸽派，西班牙IBEX指数.IBEX升0.4%。

公司业绩推动个别股价表现。全球最大的酸奶生产商达能(DANO.PA)触及纪录新高，此前公布第三季营增长4.7%，好于预期，受中国婴儿配方奶粉和水产品需求强劲复苏提振。

达能盘中上涨最多2.4%，后缩减部份涨幅。

英国教育集团Pearson急升7.3%，公司预计全年营业利润将在其预估区间的上半部份，这是该公司数年内的首个有利股价的消息。

不过，周二也有部份公司的业绩令人失望。

杜莎夫人蜡像馆等游客景点运营商Merlin Entertainments (MERL.L)暴跌约16%，录得其最大的单日跌幅。公司报告，其夏季主要业务地区的业务下降，因英国遭到一连串袭击和天气不佳。

德股DAX指数.GDAXI微幅收低0.07%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.03%。(完)　　

编译 利棣儿；审校 李军

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